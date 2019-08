Karen Schwarz criticó duramente la actitud que Nicola Porcella ha mostrado en medio de su segunda presentación en “El valor de la verdad”.

“Sorprendida realmente, yo por lo menos estoy sorprendida con las declaraciones de Nicola. Yo no soy amiga de Nicola, no lo conozco fuera de cámaras, tengo algunas formas de verlo por Jazmín”, dijo Karen Schwarz tras ver el avance de “El valor de la verdad”.

En ese sentido, la conductora de “Mujeres al mando” indicó que Nicola Porcella se mostró agresivo al hablar de un tema tan serio del cual está siendo acusado.

“Cuando pasa esto es que yo no podría dar una opinión frente lo que ha dicho. Discúlpenme que lo diga, pero me parece hasta agresivo el hecho de reírse de una forma tan pintoresca cuando se le preguntan cosas tan fuertes con respecto a Angie (...) el sentido del humor de él era como que no pasaba nada, como que es divertido, por momentos era serio, por otros sonreía, por otros carcajadas (...) él está bastante seguro”, indicó Karen Schwarz.

Foto: Captura Latina

Asimismo, Karen Schwarz aseguró que lo mejor que pudo pasar es que saquen a Nicola Porcella de América TV, ya que el modelo necesita ayuda profesional.

“Hay que hablar con la verdad del todo, ha sido la mejor decisión haberlo retirado porque siento que Nicola realmente necesita ayuda, ya no es un tema de un error, es ayuda literal”.