Karen Schwarz se pronunció luego del escándalo que Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez protagonizaron por la Teletón 2019.

En la última edición de “Mujeres al mando”, la conductora lamentó que este escándalo haya manchado el éxito de la Teletón el último fin de semana.

“Desde mi punto de vista, me da muchísima pena que se haya manchado esta Teletón 2019 por una noticia más que creo que solamente le compete por último al mundo de la farándula, mas no a los niños que han sido tan ayudados”, dijo Karen Schwarz.

Asimismo, la conductora se mostró preocupada por la Teletón del próximo año: “Hasta el viernes o sábado que fue la Teletón, yo he recibido muchos comentarios de que no creen en la Teletón, que se les paga a las anclas por trabajar 23 horas ahí, que todos son pagados; imagínense lo que puede pensar el público para el próximo año. ¿Realmente ustedes creen que van a creer en la Teletón para seguir apoyando?”, preguntó.

Karen Schwarz se mostró indignada por los ‘dimes y diretes’ entre las figuras de América Televisión, ya que podrían afectar a los niños de la clínica San Juan de Dios.

“Manchan totalmente el nombre de la Teletón, manchan el trabajo que se está haciendo, manchan la necesidad de tantos niños, hay historias desgarradoras (...) soy madre y me da mucha pena que sea manchado por un tema tan popular y tan farandulero por simplemente quién fue y quién no fue. Acá Nadie es importante, si Tula suma para convocar a la gente, que también esté Tula, si Gisela suma para que convoque a la gente, que también esté Gisela, si nostras sumamos, también tenemos que estar ahí. Realmente me da mucha pena que se haya manchado de esta manera el nombre de la Teletón”, manifestó.

Karen-Teletón