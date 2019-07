Karen Schwarz confiesa que sufre de lumbalgia y preocupa a sus seguidores │ VÍDEO

Karen Schwarz se presentó en su programa, pese a que un día antes estuvo en la clínica debido a un fuerte dolor en la espalda baja. La conductora de televisión, aunque intentó disimular que todo estaba bien, antes de finalizar 'Mujeres al mando' evidenció el dolor que siente cada vez que realiza un movimiento brusco.

Esto habría preocupado a sus fans, ya que la conductora tuvo que explicar el motivo por el cual trataba de no moverse durante las dos horas del programa.

"Muchos me están preguntando por Instagram que por qué he estado un poco tiesa en el programa, no me movía mucho y es porque estoy con lumbalgia desde el sábado por la noche aproximadamente", dijo. De esta manera, Karen Schwarz reveló que sufre de lumbalgia.

Por último, la presentadora sostuvo que espera pronto pueda estar mejor. "Ayer estuve en la clínica, me inyectaron pero igual no ha bajado el dolor. Es en la parte baja de la espalda, así que nada, esperemos estar mejor para mañana", puntualizó.

Como se sabe, la lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda y aproximadamente el 15 por ciento tienen una difícil solución..