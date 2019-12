Karim Vidal, la exesposa de Katty García, contó que espera el día del juicio para poder pasar más tiempo con su hijo. En un emotivo mensaje publicado en sus historias de Instagram, insistió en que tiene los mismos derechos de su expareja.

“El sol no se puede tapar con un dedo, la verdad es más grande que la mentira... elegí el camino de las leyes y hoy solo me queda esperar el día del juicio. Mientras... disfruten del dolor que causan a otro ser humano, no olviden nunca que hay dolores que dejan cicatrices imborrables, busco la sabiduría de un juez imparcial y aunque en eso puedan fallar, sé que hay un juez aún más poderoso que sabe la verdad”, escribió Karim Vidal.

En ese sentido, Karim Vidal recordó que si bien ella no dio a luz al bebé, también es su madre bajo las leyes de los Estados Unidos. Ella comentó que no por no dar a luz se es menos madre y puso de ejemplo a las madres que adoptan.

Foto: Instagram Karim Vidal

“Yo no estuve en labor de parto para traer al mundo a mi bebé pero yo también soy la madre y todos lo saben. Familia, amigos, vecinos, periodistas, donante, chismosos,compañeros de trabajo, doctores, bomberos, policías, bueno toda la comunidad (¿Qué pasaría con las madres adoptivas? ¿No tendrían ningún valor entonces? ¿O derecho?) Se acaba el amor de pareja pero los derechos y deberes de los padres continúan sea cual sea el caso, hay que ponerse en mis zapatos para saber qué se siente”, indicó.

La expareja de Katty García también publicó fotos con su bebé y aseguró que no se lo quiere quitar sino solo compartir más tiempo con él: “¡Ojo! no quiero quitarle nada a nadie, solo quiero compartir el amor de mi bebé”.