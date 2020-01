Karim Vidal reveló recientemente que pudo volver a ver a su hijo tras dos meses separados. Sin embargo, luego contó que para llegar a ver a su bebé, tuvo que abordar a Katty García en plena vía pública.

En sus historias de Instagram, Karim Vidal comentó que se armó de valor y acudió al departamento de Katty García. Ella esperó a que su expareja llegue al lugar para abordarla y pedirle que le permita darle un beso al niño.

“A ver... la verdad fue así, ayer después de tantos días, para ser exactos 62 no podría ver a mi hijo, no podía darle un beso a mi bebé, me armé de valor y fui al departamento de mi aún esposa porque aún no ha salido el divorcio, para ser exactos me estacioné en el parking y la abordé mientras ella volvía de hacer compras, le pedí de favor si podía darle un beso a mi bebé, se lo di y fueron los minutos más lindos del día de ayer, volví a mirar sus ojitos”, contó Karim Vidal.

Asimismo, Karim Vidal contó que conversó con Katty García por un breve momento y luego se despidieron. “Allí conversamos un par de cosas y ella se metió a su departamento y no me fui, me fui vuelta loca de la emoción, feliz re feliz y pude tener un fin de año maravilloso... tal vez no muchas personas puedan comprenderme, corrí el riesgo de que puedan llamar a la policía y hacerme daño pero el amor a mis hijos me pone en unas situaciones que ni yo me las creo”, precisó la expareja de la peruana.