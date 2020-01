Katty García y su expareja Karim Vidal continúan con sus “dimes y diretes” a través de las redes sociales mientras esperan el fallo judicial sobre la tenencia del hijo que tienen en común.

A través de Instagram, la exesposa de la modelo peruana advirtió que no aceptará ninguna “tregua” a estas alturas, ya que confía en que la justicia le dará la razón.

“Escuché decir alguna vez que el tiempo lo cura todo, que si eres el dueño de la verdad pues siempre triunfarás... lo que nunca escuché es cómo haces para soportar la maldad de los seres humanos? Cómo te pones un escudo para poder soportar los daños de los mentirosos, de los malvados? Estoy de pie porque estoy defendiendo lo que es justo, el amor de mis hijos me ha transformado en el ser humano que soy ahora, no voy a dar ninguna tregua a nada, la justicia aquí o allá es lenta pero sé que llegará. Mientras pasan los días de tristeza por no poder ver o besar o abrazar a mi bebé, yo seguiré aquí luchando contra esta desolación que me ha dejado el pasado”, escribió Karim Vidal en sus historias de Instagram.

Asimismo, Karim preguntó a Katty García cómo podía seguir su vida en paz pese a que, según ella, dice varias “mentiras” para quedarse con la tenencia del niño.

“Después de decir mentiras alguien me puede decir cómo queda la conciencia? Se puede dormir? Se puede sonreír? Se puede disfrutar? Mi madre siempre me decía uno no puede escapar de su conciencia porque ella te hablará hasta cuando le pidas que no lo haga”, señaló la expareja de Katty García.

Y es que recientemente, Katty García aseguró que nunca se sometió a un tratamiento de inseminación artificial para tener a su pequeño hijo, pese a que en el pasado ella misma contó que realizó el tratamiento con su entonces esposa.

