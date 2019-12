Katty García sorprendió a propios y extraños al publicar una foto con quien sería su nueva pareja. Según se ve en su cuenta de Instagram, ella celebró la Navidad junto a sus padres, su hijo y este hombre.

Tras la difusión de esta fotografía, su expareja Karim Vidal dejó entrever que Katty García le habría sido infiel con este sujeto; sin embargo, aclaró que es el tema menos importante, ya que lo que realmente le preocupa es que su bebé conviva con este hombre mientras que ella no puede verlo.

Asimismo, Karim Vidal señaló que le resta importancia a la verdadera orientación sexual de Katty García en la actualidad, ya que ella solo quiere que las leyes se cumplan y le permitan ver a su bebé.

“Si fuiste, si eres o serás (bandera LGTB) ese es tema que no me importa. Si estás confundida o tienes problemas de personalidad, da igual. El detalle que se le olvidó es que trajimos un niño al mundo en una familia homoparental que él no eligió, fuimos nosotras y la ley dice que no hay manera de cambiarle la vida a un bebé ten abruptamente, no puedes decirle ve con tu mamá por dos años y luego decirle ¿qué? Eso es maltrato infantil, si no que me respondan todas aquellas mujeres separadas que no permiten que al día siguiente sus hijos vivan con la persona que su madre o padre les fue infiel”, escribió en Instagram.

En ese sentido, Karim Vidal afirmó no tener vergüenza de su orientación sexual pero sí le daría vergüenza utilizar a las personas. Incluso, la expareja de Katty García invitó a la prensa a que le pregunten cómo ocurrió su separación con la modelo.

“¡Y dolida no estoy! Pero sí muy triste porque tengo 56 días sin ver a mi hijo, sin poder besarlo, abrazarlo y me duele el alma, drama... Llámalo así, está bien, te dejo. Pero las mentiras solitas se caen y poco a poco sale a la luz todo. No me da vergüenza ser lesbiana, lo que me daría vergüenza es lastimar, engañar, utilizar a otros... Si todos los programas de TV me entrevistaron para preguntarme cómo era mi vida contigo, los invito que me pregunten como es mi vida sin mi bebé que tanto amo”.

Foto: Instagram Karim Vidal