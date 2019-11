La exesposa de Katy García, Karim Vidal, finalmente rompió su silencio y decidió desenmascarar a la exbailarina de cumbia.

Karim Vidal utilizó su cuenta en Instagram para despotricar contra la madre de su segundo hijo y revelar que, cuando ambas terminaron, fue porque Katy García se fue con una nueva pareja.

Sin embargo, Karim Vidal asegura que no le interesa la vida de Katy García, pero que solo pide que ella no le ponga obstáculos para ver a su niño.

Así rompió su silencio Karim Vidal:

Mala madre jamás soy, ni seré. Ese es el punto que nunca debió tocar señora García. Yo le perdono la traición, la mentira y todo pero que me acuse de que soy mala madre, que por eso mi hijo llora conmigo, eso no lo acepto. Usted se fue de límites.

¡Qué sinvergüenza! Decir que tengo una persona en mi vida. Tendrá que responder a un juez la mentira que está diciendo, la calumnia, yo me quedé sola cuando ella se fue a vivir con su marido. ¿Quiere acaso ella que muestre eso? Yo no vivo con nadie más. ¿Ella podrá decir lo mismo? ¿Ella puede decir qué hace con mi hijo en la noche en fiestas? ¿Ella podrá decir exactamente su dirección? ¿Ella podrá explicar los videos que yo tengo?.

Yo reclamo a mi hijo, yo no reclamo tu vida con tu amigo en sus fiestas, con tu madre y su familia, yo solo reclamo a mi hijo, verlo, criarlo, solo eso. Tú y tu novio no me interesan.