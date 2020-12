Karina Borrero sorprendió a propios y extraños al revelar que sufrió de violencia psicológica cuando era joven. La periodista contó que tuvo un enamorado agresivo que la marcó de por vida.

En una entrevista exclusiva para el diario “El Popular”, la conductora de América Noticias revelo detalles inéditos de su vida privada.

“Cuando era muy chiquilla, 17 años, tuve un enamorado que era un chico manipulador, agresivo en su formas, muy tóxico. Gracias a Dios me di cuenta, pero ya había pasado como un año. Eso me marcó de por vida para estar alerta y nunca más involucrarme con hombres así”, señalo.

“El día que me separé de ese chico, yo dije nunca más. No me acuerdo por qué estábamos discutiendo y luego él me agarró de los hombros y me tiró al piso. Recuerdo haberme caído y sentí esa sensación de que me va a matar. Salí corriendo de ese lugar y tomé la primera combi. Fue terrible”. agrego.

Asimismo, la presentadora de noticias se animo a aconsejar a todas las mujeres que sufren de violencia doméstica.

“Cualquier persona que te intimida o te da miedo es un agresor, pide ayuda a una persona de confianza y recurre a un especialista de salud mental. Luego llama a la línea 100 Ministerio de la Mujer y haz tu denuncia”, finalizo.

