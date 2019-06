Karina Rivera contó que ella recomendó a María Pia tras su salida de "Karina y Timoteo" │VÍDEO

Karina Rivera, después de 20 años de su salida de 'Karina y Timoteo', finalmente, la conductora se animó a revelar cómo es que fue reemplazada por su colega María Pía Copello en dicho programa infantil, que se transmitía por 'América Tv'.

La presentadora sostuvo que la producción le pidió que descansara por su embarazo y que luego regresaría para darles la noticia a los niños.

"Me dijeron: 'no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo y luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada' y que lindo en un programa infantil hablar de un niño, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wo’, ¿no?”, comentó para 'Acción Web Media'.

¿Cómo se lleva con María Pía?

Karina Rivera comentó que ella propuso a María Pía Copello y añadió cuál es la relación que mantiene con María Pía Copello, aunque sostuvo que no son amigas, sí mantienen una relación cordial, ya que asegura que ella no tiene la culpa de nada.

"De hablar, hablar, jamás. Hemos coincidido en algún vuelo. Un 'hola, hola', pero hasta ahí nada más porque yo creo que ella no tenía la culpa de nada (...) Es más, yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó "María Pía y Timoteo", dijo.