"Timoteo": "Me arrepiento de no haberle dicho a Karina que no iba a estar más en Karina y Timoteo"

El actor Ricardo Bonilla, quién interpretó al querido Timoteo y que llenó las mañanas de alegría junto a Karina Rivera visitó Acción Web Media, para contar la verdad sobre la abrupta salida de su fiel compañera del programa 'Karina y Timoteo'

“El día que el canal decide, que los directivos deciden que ya no iba a estar Karina. A mí me llaman antes de empezar la grabación para decirme lo que estaba sucediendo y lo que iba a pasar. La inmadurez de un joven inexperto para manejar las emociones, debí haberlo conversado con mi amiga, pero me pidieron que no diga nada”, dijo.

“Terminó el programa y llamaron a Karina para anunciarle que no estaría más, me dolió mucho la salida y la partida en ese momento de Karina pero igual tenía un guión que seguir”, agregó el recordado "Timoteo" muy dolido por el momento.

Además, asegura que de lo que más se arrepiente es no haberle dicho nada a Karina Rivera sobre su salida. “Lo único que me arrepiento es de no haberle dicho a Karina que ella ya no iba a estar en “Karina y Timoteo” y por no llevar más en alto la amistad con ella", resaltó.