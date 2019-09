Luego de ‘El valor de la verdad’, Isabel Acevedo aseguró que tenía “la conciencia tranquila” luego de que Karla Tarazona volviera a hablar sobre la supuesta infidelidad de Christian Domínguez con la bailarina.

La presentadora no dudó en responder a la ‘Chabelita’, recordándole que una semana antes de su viaje al extranjero, ella había estado compartiendo con la pareja en una cena, mientras mostraban el amor que supuestamente sentían.

“Vamos a recordar, ella quiere vender ese cuento, yo no le puedo creer a una persona, que está demostrado con fotos y vídeos, que compartía con nosotros, ella salía con el novio y yo con Christian, yo le puedo creer a una persona que no haya compartido, pero no a alguien que prácticamente convivía con nosotros. Y eso que yo he sido bien modesta para sentarme en ese programa y mostrar cosas que solo se ha visto en televisión”, dijo en ‘Válgame Dios’.

Según Karla Tarazona, lo único que en algún momento pidió a Isabel Acevedo es que asuma su error, pero que no niegue que sí interfirió en su relación.

“Si yo metí la pata, metí la pata y pido disculpas, pero no puede seguir entercada de que ‘no, no, no’. Si vas a mi casa el 26 de julio, me ves compartiendo, besándolo y una semana después te vas de viaje, ¿me vas a decir que no sabías lo que estaba pasando?”, manifestó, dejando la pregunta al aire.