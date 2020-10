Karla Tarazona salió al frente tras las declaraciones que Leonard León brindó la mañana del miércoles en el programa “Mujeres al mando”.

La presentadora compartió un largo mensaje en sus historias de Instagram afirmando que ella no puede dejar de cumplir con sus hijos pese a la crisis económica.

“No perderé mi tiempo en cosas que están judicializadas porque hay que concentrarnos en trabajar, ya que como madre tengo que seguir dándole a mis hijos sus necesidades primordiales, no me puedo dar el lujo de decir “no puedo dar porque por pandemia me quedé sin trabajo”, no creo que mis hijos puedan entender eso”, señaló Karla Tarazona.

Asimismo, Karla Tarazona explicó que ella se vio obligada a trabajar en la venta de mascarillas para que nada le falte a sus hijos: “Qué suerte que tienen algunos de decir “no puedo, no tengo”, mientras que otros hasta vendemos mascarillas por darle a nuestros hijos el pan de cada día, quisiera tener la misma frescura y conchudez para responder no puedo, no tengo para una madre con los calzones bien puesto no existe no puedo, no hay”.

La conductora también afirmó que si ella dijera que “no puede”, todos saldrían a tildarla de “mala madre”.

“Imagino que si me pongo en la misma posición de esa mentalidad mediocre jajaja ya me imagino hasta mala madre me dirían. Pero bueno así es, a seguir trabajando para que otros sigan con su “no puedo, no tengo””, sentenció.

