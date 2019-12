La conductora de “Válgame”, Karla Tarazona, y el padre de sus dos menores hijos, Leonard León, se volvieron a ver las caras para ser confrontados ante el 11 Juzgado Penal de Lima.

Durante la audiencia, Tarazona, quien acudió en compañía de su abogado, le dijo a Leonard León que la había maltratado cuando vivían juntos, y no entiende por qué ahora lo niega.

En ese instante, Leonard le respondió que era falso, que jamás la había golpeado y que nunca fue violento con ella.

“¿Por qué mientes y mancillas mi honor públicamente?”, le preguntó.

A lo que la ex pareja de Christian Domínguez, le contestó: “Oye no seas cínico, tú sí me has agredido, me has levantado la mano”.

Asimismo, le indicó a la jueza que en una oportunidad presentó una denuncia por agresión al padre de sus dos menores hijos en la comisaría de San Miguel.

Recordemos que Karla Tarazona no es la primera persona que denuncia al cantante por agresión.