Karla Tarazona acude a juzgado tras demanda de Leonard León por difamación (VIDEO)

Karla Tarazona llegó al juzgado para seguir con el proceso de demanda interpuesta por Leonard León por difamación.

Como se recuerda, Karla Tarazona afirmó en el programa ‘Beto a saber’ que en sus cerca de cinco años de relación matrimonial fue agredida progresivamente por Leonard León, quien es padre de sus dos hijos mayores.

"Súper bien (me ha ido). Todo lo que tenemos en pruebas se ha presentado. Él declaró y supongo que se fue", dijo Karla Tarazona.

Además, negó que haya dicho de que Leonard León no cumple como padre. "Nadie ha dicho que no cumple. Lo que he dicho es que hay gastos extras del colegio que yo cumplo. No es justo que siempre deba asumir más si ambos somos los papás".

APOYA A ZANETTI

Leonard León también demandó a Mariella Zanetti, quien aseguró haber visto a Karla Tarazona con golpes durante la relación que mantuvo con su expareja.

"Ella tiene todo mi respaldo y consideración porque en esta etapa ella me apoyó mucho y porque ella y otras personas son testigos en este caso", acotó.

OJO CON ESTO:

Karla Tarazona habló sobre el encuentro con su ex Christian Domínguez en discoteca

"Me vale 'gorro' lo que dice", responde Isabel Acevedo a Karla Tarazona tras pelea de su mamá

Isabel Acevedo 'saca las garras': "Esa señora empezó a insultarme y por eso mi hermana se le fue encima" (VÍDEO)

Suegro de Christian Domínguez asegura que su esposa está en la clínica por denuncia de agresión física

HAY MÁS...