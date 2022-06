Karla Tarazona entristeció a todos sus fanáticos al anunciar que ya no va más en la Radio Onda Cero, pues anunció que se ha despedido del programa radial para poder iniciar un nuevo proyecto en Radio Panamericana, lugar donde transmitirá desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Este anuncio se dio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la también conductora de D’mañana anunció este nuevo cambio en su vida laboral.

“Bueno, se acuerdan que les dije que yo no me quedo de manos cruzadas, que cuando termino un proyecto, ya lueguito ya estoy haciendo otras cositas, bueno hoy es el gran día y les voy a contar que va a ser de mi vida”, dijo en un inicio la esposa de Rafael Fernández.

Karla Tarazona señaló que ya habría acordado con la Radio de Panamericana el horario, un cambio bastante drástico, pues de estar locutando en la noche, va a tener que locutar ahora en horarios de la mañana.

“Gracias a mis amigos de Onda Cero por la oportunidad, la semana pasada me despedí también de toda la gente que siempre nos oía de 7 a 9 de la noche y, hoy les voy a presentar el nuevo lugar donde voy a estar, solo les voy a decir de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana”, señaló la presentadora de espectáculos.

