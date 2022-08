Fuerte y claro. Karla Tarazona decidió romper su silencio y declaró para el programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas declaraciones que dio su aún esposo, Rafael Fernández, asegurando que pese a la separación entre ellos, él piensa dejarle un fondo de dinero a su los hijos de la modelo.

En ese sentido, la conductora de ‘D’Mañana’ no descartó recibir dicha ayuda, pero no quiso entrar más en detalles porque prefiere salvaguardar la integridad de sus tres pequeños.

“Yo no obligo a nadie a hacer nada porque tampoco es su obligación. Yo siempre me he hecho responsable de las cosas de mis hijos y siempre será así. Ya no quiero que se exponga el tema de mis niños porque en estos momentos mi obligación como mamá, es cuidarlos y protegerlos”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Karla Tarazona asumió haber cometido errores en su matrimonio con el popular ‘Rey de los huevos’, pero sí fue tajante al mencionar que no regresaría con el empresario.

“He cometido muchos errores sí, pero en estos momentos de mi vida, lo más importante y sobre todas las cosas, son mis hijos (...) Es mejor que sea ahora (la separación), que sea más adelante cuando quizá haya niños de por medio, yo ya lo he pasado y es súper doloroso”, finalizó.

