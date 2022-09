Christian Domínguez reveló la mañana de este este jueves en “América Hoy” que se comunicó directamente con Rafael Fernández y este le negó haber dicho que lo encontró bañándose en la piscina de la casa en la que vivía con Karla Tarazona cuando fue a visitar a su hijo, tal como lo aseguró Magaly Medina.

La periodista había indicado en su programa que el empresario le confesó -off the record- le confesó que su incomodidad con la expareja de Karla Tarazona surgió cuando el cantante empezó a tomarse muchas confianzas al visitar su casa. “Parece que Christian Domínguez no tuvo límites”, expresó la ‘Urraca’.

Sin embargo, según el cantante de cumbia, el aún esposo de la madre de su hijo le negó que le haya manifestado esto a la polémica conductora, e incluso le aseguró que tenía una captura de pantalla de una conversación con ella en la que le reclama por realizar esas declaraciones.

“Yo hablé con él y me ha aclarado un montón de cosas. En este momento han dicho que yo he dicho que tú te has metido a mi casa, has entrado a mi piscina en ropa de baño y yo en este momento te digo que eso es falso (...) Tengo la conversación con la periodista y si tu gustas te la paso”, contó Domínguez.

Según el líder de la Orquesta Internacional, lo que indicó Medina estuvo basado en una foto suya con su hijo en una piscina y Fernández le aseguró que negó que haya indicado que fue en su vivienda. “Yo he dicho que esa foto, donde estás con Valentino, no es mi casa”, indico el cantante que le dijo el ‘Rey de los huevos’.

“Yo le he dicho a la periodista (Magaly): ‘Me estás metiendo en un problema con Christian’ porque yo he dicho que no es mi casa”, dijo Domínguez que le indicó el hombre de negocios, a la vez que precisó que la conversación que sostuvieron la tenía grabado en su teléfono.

Christian Domínguez niega haberse bañado en la piscina de Rafael Fernández

