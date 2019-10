Karla Tarazona y Christian Domínguez se reencontraron frente a cámaras luego que el cantante visitara el programa ‘Válgame’, que ahora conduce su exesposa simbólica.

La expareja mostró lo bien que se llevan como amigos luego de que el cumbiambero terminara su relación con Isabel Acevedo. “Para mí lo que cuenta es como se lo dijo a él, la buena relación que tenemos como papás, así esté con 100 o 200, él siempre será el padre de mi hijo”, comentó mientras conversaba con Domímguez.

Minutos después, Karla Tarazona no dudaba en realizarle bromas con respecto a los carros que colocó al nombre de 'Chabelita' o con la siguiente mujer que ocupará el corazón de Christian. Pero el momento cumbre llegó cuando la presentadora realizó un comentario que dejó boquiabiertos a todos.

“Ustedes no saben lo que pasa cuando va a mi casa”, desatando la risa de Christian Domínguez que quedó sorprendido por la declaración de Tarazona.

Luego Karla Tarazona aseguró que “solo quiero aclarar una situación, yo siempre lo he dicho, con el transcurrir del tiempo, él y yo creo que vamos a terminar más siendo amigos que otra cosa. Hay personas que como relación no funcionaron pero como amigos es distinto, porque para bien o para mal nos vamos a tener que llevar bien por nuestros hijos. Que pena que el otro padre de mis hijos no lo permita porque yo no guardo rencor a nadie”, resaltó.