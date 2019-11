Se dio el tan ansiado reencuentro. Por primera vez se dejaron ver juntos los involucrados en la historia amorosa de Christian Domínguez.

La ex pareja del cumbiambero, Karla Tarazona, fue consultada por la panelista Kathy Sheen si prefería a Isabel Acevedo o a Pamela Franco como pareja del padre de su menor hijo; a lo que ella contestó:

“Creo que esa pregunta ni se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Pamela, soy una Pamelover”, expresó a viva voz la conductora.

El panelista Kurt Villavicencio conocido como “Metiche” le preguntó a la integrante de Alma Bella si es que el cantante ya conocía su departamento.

“Si conoce porque lo invité a almorzar”, indicó tímidamente Pamela.

Asimismo, Janet Barboza le consultó si es que le gustaría que Domínguez le regale una mascota, haciendo referencia indirectamente al perrito que le regaló a Isabel Acevedo: “Perros no me gustan mucho, ya he tenido”, confirmó la artista.