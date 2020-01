La conductora del programa “Válgame”, Karla Tarazona, publicó una serie de fotografías que dejaron preocupados a sus seguidores.

A través su cuenta de Instagram, la expareja de Christian Domínguez contó que se encuentra internada en una clínica local debido a un problema lumbar.

“Estoy delicada de salud. No me operé, tengo un problema lumbar”, respondió a sus fans, quienes se mostraron preocupados porque no la vieron aparecer en el programa de espectáculos de Latina.

Como se sabe, la zona lumbar es la parte del cuerpo situada entre la cintura y los glúteos. Esta patología afecta tanto a personas jóvenes, como adultas y mayores.

Además de compartir varios momentos con sus hijos al interior del centro de salud, también recibió la visita de Janet Barboza. De acuerdo a una fotografía publicada por la misma Karla, ella aparece echada sobre una cama con un aspecto bastante desmejorado.

En la instantánea también aparece la popular ‘rulitos’, quien fue con su novio, el candidato al Congreso Miguel Bayona.

VIDEO RECOMENDADO

Olinda Castañeda responde por ampay de Tilsa Lozano y Jackson Mora besándose en Miami | Diario Ojo

Thamara Gómez responde por foto de su pasado | Diario Ojo