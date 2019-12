No para el enfrentamiento. La conductora de “Válgame”, Karla Tarazona se muestra indignada por las recurrentes faltas como padre que tiene Leonard León para con sus hijos.

Según indica la también actriz cómica, el cantante no habría ni saludado a sus pequeños por fiestas navideñas.

“Ni su número sabemos. No llamó ni dio señales de humo. De repente no tenía señal en donde vive (risas). Seguro estará esperando que la jueza le diga: ‘Anda a verlos’, porque nadie le prohíbe ver a los bebes y eso demuestra que no soy una persona intransigente”, expresó Karla.

Asimismo, indicó que no sabe nada del cantante desde el día del padre.

“Desde el día del padre se despareció, seguro aparecerá el año que viene, para la misma fecha y solo a tomarse foto para el Facebook. Emocionalmente los perjudica, porque no es normal presentarse una vez al año, eso desestabiliza a mis hijos”, relevó.

También aprovechó para pronunciarse sobre la foto que colgó Christian Domínguez con sus hijos.

“A raíz que terminó esa relación (con Isabel Acevedo) es otro. Se nota que cuando estás con alguien tóxico, no te ayuda a ser mejor", finalizó.