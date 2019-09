La conductora de Válgame Dios, Karla Tarazona, será la invitada de este fin de semana en El Valor de la Verdad. La expareja del cantante de cumbia, Leonard León, no fue ajena a la advertencia que le hizo Olenka Cuba, quien señaló que ella no puede hablar de su ex porque están en un juicio.

Ante estas afirmaciones, Karla Tarazona no tuvo mejor idea que aclarar que no habla de policiales sino solo de temas de farándula.

Esta clara indirecta para Olenka Cuba es por el vínculo que esta tuvo con el ranqueado Gerald Oropeza.

“Personas que no suman, ni restan en mi vida, no existen en ningún lado. En mi vida jamás ha estado presente. Además, yo hablo de farándula, mi tema siempre ha sido farándula, jamás ha sido policiales, entonces no tengo nada qué hablar (sobre Olenka Cuba)”, dijo Karla Tarazona.

Sobre Leonard León, Karla Tarazona dijo que podrá ser el padre de sus hijos pero que este no va a verlos. Lo que sí aclaró es que él cumple con la mensualidad para los pequeños.

Incluso, ella se animó a contar que, en Navidad, Leonard León, envió los regalos de sus hijos a través de un taxista.