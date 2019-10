Karla Tarazona y los conductores de “Válgame” le respondieron a Christian Domínguez luego que este arremetió contra Latina por, según él, no “protegerlo” luego del escándalo que protagonizó con Pamela Franco.

Una de las más críticas fue su expareja Karla Tarazona, quien le recomendó que no busque un canal o amigos que lo “cuiden” sino que él mismo proteja su vida personal.

“Creo que en vez de decir ‘a la próxima que me siente a un canal, a la próxima que vuelva a un sitio’, antes que eso yo creo que tienes que decir: voy a cuidarme más en hacer las cosas para que después mis compañeros no tengan que andar disimulando o haciendo cosas para que nadie me comience a atacar”, señaló Karla.

Pero su compañera Katy Sheen aseguró que las palabras de Christian eran parte de una estrategia para conseguir el perdón de Isabel Acevedo: “Christian es bien inteligente, es parte de su estrategia. Él dice me salgo del programa para que no me sigan vinculando con su íntima Pamelita, y voy a ver si así consigo el perdón de Chabelita”.

“Él se paró aquí a hacerse un show con Pamela y todavía se pusieron a imitar cómo fue el ampay. Y el ampay, para empezar, fue emitido en otro lado y no acá”, insistió Karla.

Por su parte, “Metiche” se burló de las palabras del líder de la “Gran Orquesta”: “¡Se hace la víctima Christian Domínguez porque quién le dijo a él que se sentara el día que justo iba a salir esas imágenes con Pamela Franco! Ahora se hace la víctima, el pobrecito porque nos hemos burlado de él”.