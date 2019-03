Karla Tarazona llora al ver la fuerte discusión entre Leonard León y Olenka Cuba (VÍDEO)

Karla Tarazona llegó al set de 'Válgame Dios' para opinar sobre la fuerte discusión que protagonizó el padre de sus dos primeros hijos, Leonard León con su actual pareja Olenka Cuba, cuando se encontraban saliendo de una pollería.

La conductora, entre lágrimas, pidió que sus hijos no tengan reacciones poco tolerantes frente a las mujeres. "Yo, en lo único que pienso es en mis hijos, yo no quiero que mis hijos sean así, yo no quiero que mis hijos vean eso", dijo llorando.

"Cuando yo me separé de él fue por mis hijos, porque yo no quería que mis hijos crecieran viendo esto, y cuando crezcan vean que es tan normal que se lo puedan hacer a otra persona o permitan que se lo hagan a ellos mismos", agregó.

Es por eso que Karla Tarazona no desea que sus hijos sean involucrados en temas que solo les pertenece a los padres, sin embargo, siempre hay alguien que puede señalarlos, y eso le preocupa.

"Por eso yo me quiebro, yo logré superarlo con ayuda, pero tú te imaginas la responsabilidad que tienen mis hijos. Hay muchos papás que miran esto, y señalen y digan 'oye, mira tu papá o tu mamá'", puntualizó.

