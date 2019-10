Pamela Franco llegó nuevamente a“Válgame” para cantar uno de los temas de “Alma Bella”; sin embargo lo que generó gran polémica fue la ausencia de Karla Tarazona, quien no quiso ingresar al set, debido a la presencia de la cumbiambera.

“Yo los estoy escuchando. Yo ya conversé, he tenido una emergencia con el segundo de mis hijos, tuve un retraso, sé que tengo que estar acá porque tengo que trabajar con ustedes”, dijo explicando el motivo por el cual aún se encontraba en maquillaje y no frente a cámaras.

Para luego decir que continuará con su posición de no pararse junto a su exesposito simbólico frente a cámaras. “Yo quiero que entiendan algo, yo no tengo ningún problema con Pamela, lo que no quiero es que esto se haga más grande de lo que ya está, voy a ponerme en la posición que he mantenido hasta el día de hoy y espero que se mantenga así y la respeten”, resaltó, muy incómoda por el momento.

“Lo que ustedes no entiendes es que sí, yo trabajo en un programa de espectáculos, pero a veces uno no quiere ser parte de esto, siento que ustedes no se ponen en mi posición”, remarcó.