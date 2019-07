Karla Tarazona pide a Leonard León ir a terapia para tener una "buena relación" con sus hijos

Karla Tarazona se pronunció tras 'El valor de la verdad' de su expareja Leonard León.

En entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona admitió que Leonard León será su "calvario" siempre por ser el padre de sus hijos, pero le aconsejó que vaya a terapia si es que desea tener una buena relación con los menores.

“Él va a ser mi calvario toda mi vida, eso va a ser siempre porque es el papá de mis hijos. Es una persona con quien no me volvería a sentar a conversar algo porque no tiene lógica. Tendría que llevar terapia para sostener una buena relación por los niños”, dijo Karla Tarazona.

De otro lado, la conductora restó importancia a que Leonard León haya negado que agrede a mujeres, pues las denuncias señalan lo contrario.

"La sentencia que ha tenido con Viviana Montaño no dice que ha sido maltrato psicológico, y de parte mía, tiene una denuncia por maltrato físico. Lo que pasa es que ahí (en el sillón rojo) cada uno cuenta su verdad", sostuvo.

Como se recuerda, Leonard León contó que ve a sus hijos únicamente en el colegio porque Karla Tarazona no desea que conozcan a su pareja, Olenka Cuba, pues ha sido vinculada con Gerald Oropeza.