Karla Tarazona sobre demanda de doña Charo: "si se me está juzgando por ser amiga de Melissa, apechugo"

Karla Tarazona respondió sobre la demanda que posiblemente le llegue dentro de poco por parte de doña Charo, madre de Jefferson Farfán. Esto, porque supuestamente la conductora fue vocera de Melissa Klug al revelar el motivo por el cual la 'chalaca' estaba molesta con el padre de sus dos menores hijos, a través del programa 'Válgame Dios'.

"Jamás me voy a poner de boca con una persona adulta, respeto porque tengo a mi mamá. Sin embargo, así como ella tiene hacer lo que mejor le parezca, yo también tengo el derecho a defenderme", comentó.

Karla Tarazona también dio a entender que la demanda sería porque es la mejor amiga de Melissa Klug, ya que ella no ha revelado ninguna infidencia de la 'Foquita'. "Creo que el tema de su hijo, es un tema nacional, y yo también trabajo en televisión, y de las cosas que se opinan, son las cosas que salen. Ahora, si se me está juzgando por ser mejor amiga de Melissa y porque ando con ella, porque siempre la apoyo, y de una u otra forma siempre la voy a defender, 'apechugo' no más. Pero yo soy una persona pensante que sabe muy bien qué dice", aseguró.

La presentadora también agregó: "Yo jamás he cometido una infidencia, en algún momento sí comuniqué un recado, que ella misma (Melissa Klug) ha expresado en los medios de prensa, después nada más. Yo no tengo vela en este entierro. No (no le tengo miedo)".