Karla Tarazona retomó "relación de mamá y papá" con Christian Domínguez (VÍDEO)

Karla Tarazona volvió a hablar de su expareja Christian Domínguez, quien es el papá de su tercer hijo, asegurando que jamás le ha prohibido al cantante que vea a su pequeño.

"Yo jamás he prohibido nada a nadie. Si lo quieren ver bien, sino no lo ven. Si él sube 500 vídeos o no, es su tema", agregando que también tiene un juicio de alimentos con el cumbiambero.

Por su pequeño

Además, Karla Tarazona sorprendió al revelar que mantiene comunicación con Christian Domínguez. Incluso se animó a decir que tienen una relación de mamá y papá.

"Obviamente, hay ciertas cosas que se tiene que coordinar directamente y así se está manejando. Nos podemos llevar de la patada en algún momento, pero creo que ambos tenemos en claro que hasta el día en que nos vamos a morir, nos vamos a ver las caras porque tenemos un hijo en común. Y a veces es mejor llevar la fiesta en paz, pero mi fiesta en paz es con él, no con su entorno", dijo primero. "¿Hay una relación de cordialidad?", le preguntaron. "Hay una relación de mamá y papá", resaltó la conductora.

Advertencia

Eso sí, Karla Tarazona envió tremenda advertencia a su expareja con respecto a su novia Isabel Acevedo. "El día que yo vea a esa mujer al lado de mi hijo, se acabaron las concesiones. El papá es él y el responsable es él, los demás no tienen vela en este entierro", sentenció.

