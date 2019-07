Karla Tarazona revela qué les dice a sus hijos tras sentencia de maltrato físico de Leonard León

Karla Tarazona concedió una entrevista a diario Ojo, y lo primero que dijo fue que su expareja Leonard León no compartirá con sus hijos hasta que no busque ayuda profesional, ya que ella no puede dejar a sus pequeños con una persona que tiene antecedentes de maltratador físico, sentencia que salió hace algunos meses atrás.

"Yo, por el bienestar de mis hijos, tomé una decisión. El señor está descartado totalmente hasta que busque ayuda (profesional). Cuando él busque ayuda y solucione sus problemas con su familia, con su hermana que lo ha denunciado, ya tiene una sentencia por maltratador físico. A cualquier mamá le va a preocupar que su hijo comparta o sea criado por una persona, que definitivamente, en sus cabales no se encuentra", comentó.

Asimismo, la presentadora resaltó que les advierte a sus hijos que a la mujer no se la agrede ni física ni verbalmente. "Yo no voy a permitir que me salgan con la historia que a la mujer se le pega. Él (Leonard) no va a medir estando con niños al costado, y ellos no van a ver eso. Yo no voy a permitir que vean eso porque en mi casa no lo tienen", dijo primero.

Están advertidos

Luego agregó que: "ellos están bien advertidos por la situación, a mí no me tocan a una mujer. Ahora que son pequeños los voy a corregir yo, pero cuando sean grandes un juez y un policía serán los que lo corrijan. Desde pequeños hay que inculcarles valores", declaró.

Inclusive, Karla Tarazona reveló que sus hijos están al tanto de lo que pasa con su papá Leonard León y el caso de violencia que ha protagonizado. "Por los escándalos mediáticos, se le ha tenido que comunicar lo que está pasando porque ya son grandes, ya ven periódicos, van al colegio. Ellos están asimilando las cosas mucho mejor, y esa es mi chamba cuidarlos emocionalmente", sentenció.