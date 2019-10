Karla Tarazona generó gran preocupación entre sus compañeros de ‘Válgame’ luego de que no se presentara en el set, debido a que se desvaneció en la cabina de radio donde trabaja por las mañanas.

La presentadora no pudo más y durante un enlace en vivo con dicho programa de espectáculos, sostuvo: “es un grado de estrés profundo, es un tema que vengo arrastrando hace tiempo, no por lo de estos días. A mí me gusta estar de aquí para allá, salgo a las 7 de la mañana, luego regreso para ayudar a mis hijos con la tarea. Es por eso que no he querido hablar de Chabelita ni de Christian porque tanto estrés me han llevado a estar así”, contó.

La exesposita simbólica sostuvo que tenía fuertes dolores de cuello, es por eso que también apareció con un collarín. Además, Tarazona indicó que percibe mucho las cargas negativas, y al parecer la llegada de Christian Domínguez al programa para confesar que terminó con Isabel Acevedo, habría hecho que colapse.