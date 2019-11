La conductora de “Válgame”, Karla Tarazona, fue sorprendida por un misterioso pretendiente, quien le habría hecho llegar dos obsequios hasta las instalaciones de Latina.

“El chanchito me llamó porque quería darte dos obsequios” indico el popular ‘Metiche’, quien traía consigo los dos regalos para Karla.

Llena de nervios, la ex de Domínguez se paró de su silla y corrió hacia los obsequios para coger la tarjeta con la dedicatoria que tenía el ramo de rosas.

Sin embargo, la panelista, Mónica Cabrejos, llegó a coger la segunda dedicatoria que venía con el oso de peluche, en la que decía:

“I miss you. See you soon. Always with love. L.”, firmaba la dedicatoria el nuevo pretendiente.

Frente a este romántico detalle, las cámaras del programa captaron el preciso momento cuando los ojos de la conductora se llenaban de lágrimas por dicha situación.

¿Quién sería el nuevo pretendiente, que habría hecho que Karla Tarazona vuelva a creer en el amor?