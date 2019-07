¿Qué dijo Karla Tarazona al ver al padre de sus dos hijos, Leonard León, en "El valor de la verdad"?│ VÍDEO

Karla Tarazona, quien asistió con sus tres hijos al estreno de “Circo Classico”, aseguró, una vez más, que el cantante Leonard León no tiene casi contacto con sus hijos. Además de resaltar que, no le interesa lo que diga el cumbiambero en 'El valor de la verdad', que se transmitirá esta noche.

"Como siempre he dicho, yo no le prohíbo a nadie que vea a mis hijos. Lo último que me importa en esta vida, es lo que ese hombre pueda decir en el Valor de la Verdad, me tiene sin cuidado. Estoy enfocada en la salud mental de mis hijos y si ellos no la encuentran en su padre, soy yo la que debe llevar las riendas, mis hijos ya están grandes y se dan cuenta de todo. Con respecto a lo que él diga, nada me sorprende, creo que va a entrar en duda la reputación del polígrafo", sostuvo para los medios.

Al preguntarle si, dependiendo de las respuestas del cantante, ella le impondría una denuncia, indicó que por respeto a sus hijos no lo haría. Además, se solidarizó con la hermana de León ya que tiene 3 hijas pequeñas y le da mucha pena lo sucedido.