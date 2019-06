Karla Tarazona se quiebra tras disculpas de la hermana de Leonard León en vivo │VÍDEO

Karla Tarazona se quebró en vivo luego de escuchar que Vanessa León le pidió disculpas durante el programa 'Válgame Dios'. ¿El motivo? La hermana de Leonard León sostuvo que calló durante mucho tiempo las agresiones que sufrió la presentadora, a pesar que ella le pidió que hablara la verdad, en su momento.

"Yo acepto las disculpas de Vanessa, entiendo que ella ha pasado por situaciones complicada, yo no le guardo rencor a nadie, pero sí me pareció injusto que no hablara sabiendo la situación", dijo Karla Tarazona con las voz entrecortada.

"Yo debí de hacerle caso a Karla y debí hablar antes", respondió Vanessa León, quien indicó que tuvo que callar por el miedo y la dependencia económica, ya que tiene dos hijas y, desafortunadamente, es madre soltera.

Incluso, Vanessa León confirmó una vez más que Leonard León sí violentó a Karla Tarazona. "Yo me acuerdo que yo fui la primera en decirle a la mamá de Karla que Leonard le pegaba, pero ella me decía, porque estaba enamorada, 'yo no quiero que mi mamá sepa'", contó.

Sobre la agresión física que sufrió frente a la familia de Leonard León y sus hijos, la conductora prefirió no referirse al tema porque no desea recordar momentos dolorosos en su vida, ya que necesita estar fuerte emocionalmente para sus pequeños.