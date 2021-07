Karla Tarazona actualmente se encuentra viviendo una linda etapa junto a su esposo Rafael Fernández. Y es que la locutora radial mencionó que quedaron totalmente atrás aquellos complicados episodios que vivió al ser víctima de agresión física y psicológica.

“Siempre he dicho que siento admiración por las mujeres que logran terminar el proceso. Cuando una persona denuncia debe llegar hasta el final. Me arrepentiré toda mi vida de no haber continuado y así evitar muchas cosas, pero ver a Dalia es un ejemplo para las mujeres”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también actriz cómica, aconsejó a las mujeres que sufren algún tipo de maltrato, que dejen de creer que un hombre agresor puede cambiar.

“Dejemos de ser sobreprotectoras, buenas samaritanas, pensando que con el tiempo a ese agresor lo vamos a cambiar, porque eso no va a suceder (...) En mi caso fue así. Todos saben que mis anteriores relaciones terminaron por infidelidad y golpes”, agregó.

Por otro lado, Karla Tarazona mencionó que sus peleas con Rafael Fernández son muy equilibradas y que nunca han llegado a faltarse el respeto de ninguna forma.

“Rafael es un amor de persona, a veces lo he sacado de quicio, pero no hemos llegado a faltarnos el respeto, nunca hay un ‘carajo’, dialogamos mucho y cuando algo no está bien esperamos a que se nos pase y luego conversamos, vamos cediendo”, finalizó diciendo a Trome.

