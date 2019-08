Karla Tarazona lamentó que Gianella Ydoña y Josimar terminaran su relación, dos años luego de contraer matrimonio religioso y tener un hijo. Ahora, el salsero sale con su bailarina.

“Yo sentí un ‘deja vu’ cuando la vi en el programa de Magaly. Me dio mucha pena, porque se le nota el dolor en su mirada. Pero es joven y tiene mucho por delante”, dijo Tarazona a diario Ojo, tras promocionar el show de Carlos Rivera en el Jockey.

Apenada

En declaraciones para Trome, Karla Tarazona compartó a A.Z. con Isabel Acevedo, quien era una desconocida bailarina hasta que comenzó un romance con su expareja Christian Domínguez.

“La ‘Chabelita’ reloaded (recargada) ja, ja, ja... La verdad, palabras para ese tipo de personas no hay. No sé cuál será su historia, pero sí me da mucha pena porque hay una mamá y un pequeño”, indicó Karla Tarazona.

Asimismo, Karla Tarazona habló sobre los regalos que la bailarina habría recibido de Josimar : “Yo también quiero un jefe así... y seguro después la vemos con un spa y un (auto) Mercedes”.