Karla Tarazona se refirió a las declaraciones que dio Josimar Fidel, en las que rompe en llanto y revela que la madre de su hijo, Gianella Ydoña, ha tenido problemas con sustancias adictivas. Pero con el tema de la bailarina Angie Z, no afirmó ni negó cualquier tipo de relación. Sobre el hecho, la modelo sostuvo que el “tramposo” muere en su ley.

-Ahora Josimar ha salido a cuestionar a su esposa, ¿le crees? A mí me conmovió su relato ese día porque las personas que han pasado por esa situación saben lo que están pasando. Si es verdad o mentira solo lo decidirá el Poder Judicial, hemos escuchado una versión, después otra y creo que es más complicada la situación.

-¿Qué opinas sobre la supuesta adicción? Obviamente todos van a salir a defenderse, van a utilizar las armas que tengan que utilizar, siempre y cuando, según tu relato no seas la persona que miente.

-Josimar tampoco quiso hablar sobre la bailarina, ¿crees que el tramposo muere en su ley? Es que las personas son así porque muchos mienten y se cierran en el no hasta que encuentras una prueba. Dicen “no” hasta que salga algo contundente. Si yo tengo la llave y entra a la casa, me puede decir miles de cosas. Pero si sale un video entre ellos, la verdad sale.

- La ley del tramposo es el no, no, no... La ley la tiene tatuada acá (señala la frente).

Foto: Mike Yovera