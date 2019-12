La conductora del programa “Válgame”, Karla Tarazona, se pronunció frente a las últimas declaraciones dadas por Dorita Orbegoso, quien dijo que Karla era ‘hipócrita’ y no superaba la ruptura con Christian Domínguez.

“No le respondo a quien no existe para mí. Ya tuvo su titular, que lo aproveche. No estoy para perder mi tiempo con ella, que hable lo que quiera. Como Tilsa no le hace caso, anda buscando con quién pelear, pero que vaya a otro lado porque yo escojo a mis enemigas”, expresó ‘La Tarazona’.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la venta de las piñatas de Christian Domínguez e Isabel Acevedo en Mesa Redonda, la también actriz cómica atinó a responder con este peculiar comentario.

“Imagino que existen mujeres que quieren reventarla. Que la queme la gente, porque más quemada ya no puede estar. Siempre llevará el título en la frente, así ya no esté con Christian”, finalizó.