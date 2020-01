La conductora de “Válgame”, Karla Tarazona, no dudó en pronunciarse sobre su amiga Melissa Klug, quien viene atravesando por un difícil momento por la mala relación que lleva con el padre de sus menores hijos, el futbolista Jefferson Farfán.

Contó que más de tratarse de un tema económico, se trata de lo sentimental y emocional.

“Conversamos por fiestas navideñas y Año Nuevo. Es todo un proceso, pues la procesión la llevas por dentro. Una como mamá quisiera muchas cosas. A mí me encantaría que mis hijos compartan con su papá, pero eso no se obliga. Ya los niños van creciendo y no los puedes relojear, no les puedes decir que su papá vive eternamente de viaje. Por lo que he conversado con ella, es un tema emocional. Cómo le explicas a un niño que a tu papá no le da la gana de verte”, expresó.

Asimismo, también mencionó que el rol de un padre va más allá de pasar una pensión de alimentos.

“Creen que porque pasa una pensión, ya son los papás del año y no piensan en la parte emocional de los niños. Una a veces se tiene que tragar su m... y bajar la guardia, para así poder llegar a un acuerdo en beneficio de los hijos. Lamentablemente, un lado va tener que ceder para ver felices a los tuyos”, finalizó la también actriz cómica.