Rafael Fernández y Karla Tarazona no tienen problema en gritar a los cuatro vientos que viven a plenitud su amor. Y es que esta vez el empresario no tuvo mejor idea para sorprender a la conductora, que llegar a visitarla en un increíble y exuberante helicóptero.

Al parecer la parejita hace caso omiso a las últimas declaraciones de Paola Félix, la ex del empresario, quien aseguró que mantuvo comunicación con él hasta hace poco. “La señora Tarazona siempre me ha hecho quedar como la ex despechada. Nosotros tuvimos contacto como pareja hasta el 9 de agosto, él vino por mi cumpleaños, luego yo me he ido a su casa hasta el día siguiente”, expresó.

Ambos compartieron a través de sus redes sociales varias historias donde se le ve a Rafael sobrevolando la casa de la locutora radial. Al parecer, el empresario quiere seguir sumando puntos luego de las fuertes declaraciones de su ex más conocida como “La mortificada”.

“Como cuando tu novio te visita pero no hay donde estacionar”, escribió Tarazona. “Antes de la sorpresa”, respondió Fernández.

