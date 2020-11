Karla Tarazona y su novio, Rafael Fernández, respondieron a Paola Félix, mejor conocida como “La mortificada”, y Luciana Onetti, apodada “La indignada”.

En entrevista con el programa “Amor y fuego”, de Willax Televisión, Rafael Fernández se dirigió a las cámaras y declaró: “Lo que sí tienen que estar seguros es que amo a esta señora que está acá (Karla)”.

Sin embargo, Karla Tarazona sí aprovechó en aclarar que no le incomodan las declaraciones de sus exparejas: “No pasan de ser las ex, es un tema de las ex. Yo no he estado en su vida en ese momento, entonces yo me preocupo en lo que pasa del presente hacia adelante”.

Asimismo, Karla Tarazona afirmó que nunca pidió la opinión de estas mujeres. “No entiendo qué vela tienen en el entierro, nunca les pedí su opinión para saber cómo es él tampoco, o sea, no entiendo, nunca entendí y tampoco entenderé. En todo caso yo les diría que si se van a sentar, que cuenten las historias completas”.

Karla Tarazona también lamentó que “La mortificada” y “La indignada” hayan hablado de un tema muy personal para Rafael Fernández: “A mí como mujer me daría vergüenza sentarme en un programa a contar si el otro puede o no puede tener hijos, eso sí me pareció demasiado y una falta de respeto muy grande”.

