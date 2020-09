Rafael Fernández, un empresario de 43 años, quien es la nueva pareja de Karla Tarazona, habló con el programa “Magaly TV La Firme” y reveló ya haber conocido al cumbiambero Christian Domínguez.

El empresario solo tuvo buenas palabras para con Christian Domínguez. “Ella conoce a mis dos hijos y a mi padre y a mi madre. Conozco a Christian (Domínguez) que es un buen papá”.

Por otro lado, solo tuvo las mejores palabras con Karla Tarazona, de quien está enamorado hasta los huesos y hasta estaría pensando en matrimonio e hijos. “Excelente mamá, me gusta todo de ella, es muy chamba y eso es lo que rescato de ella. (Si quiero) La niña, por ahí. Siempre he querido una hija. Yo le pediría a Karla todo, no solo la mano”.

Responde

Por su parte, Karla Tarazona dijo que con su nueva pareja están en nuestro mejor momento y por eso le respondió a la expareja del empresario, quien la calificó de “vedette”

“Yo creo que ponerle cualquier calificativo como vedette, eso no me desmerece como mujer ni como persona”

Su nueva pareja de Karla Tarazona confiesa que ya conoce a Christian Domínguez-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina sobre el ‘Zorro’ Zupe tras denuncia por violencia sexual

TE PUEDE INTERESAR