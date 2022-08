Tras darse a conocer su separación de su esposo Rafael Fernández, Karla Tarazona decidió mantenerse en silencio; sin embargo, el empresario ofreció entrevistas a los programas de espectáculos “Amor y Fuego” y “Magaly TV, la firme”. Ahora, Tarazona salió al frente para aclarar que se siente decepcionada por estas acciones.

Durante su reciente aparición en el programa “D’Mañana”, de Panamericana, Karla Tarazona rompió su silencio y habló sobre el fin de su relación con su todavía esposo. Según dijo, mantiene su posición de respetar su acuerdo de no hablar del tema, pero reafirmó sentirse decepcionada.

“La verdad no entiendo, incluso el comunicado menciona que ninguna de las partes va a volver a tocar el tema. Me sorprende, me decepciona y considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Pienso yo que no era necesario ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así como si nada pasara que ya no existía amor”, señaló Tarazona.

“Pienso que se debió esperar un tiempo, sabiendo que una de las partes está afectada por la situación. No entiendo que pasó, pero me voy a mantener en mi posición por los momentos que vivimos y mis hijos”, añadió la conductora de TV.

ANUNCIARON EL FIN DE SU MATRIMONIO

Karla Tarazona sorprendió el pasado viernes 26 de agosto al anunciar a través de las redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández a menos de dos años de darse el ‘sí, acepto’.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en el comunicado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema”, añade la misiva.

