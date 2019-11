La conductora de televisión, Karla Tarazona, alista nuevos proyectos y ha estado lanzando mensaje de intriga a sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores.

Esta vez, sorprendió a todos con una impactante foto de ella vestida de blanco, ‘de novia’. ¿Acaso está nuevamente enamorada y busca llegar al altar? Pues parece que no. La expareja de Christian Domínguez, con quien tiene un hijo, aseguró que no necesita un hombre para ser feliz y reafirma que prefiere “ser madre antes que mujer”.

“Hoy me visto de Novia porque decido casarme con los 3 hombres de mi vida que son mis hijos. No se necesito más para ser feliz que teniéndolos a ellos y de Blanco reafirmo mi compromiso eterno de ser madre antes que mujer. ¡¡¡Como nunca antes me vieron!!”; escribió en su red social.

Instagram Karla Tarazona

La presentadora de “Válgame” de Latina tiene tres hijos: Alessandro y Stephano, frutos de su relación con el cantante Leonard León; y Valentino, hijo de Domínguez.

[PUEDES VER] Karla a Christian Domínguez: “a ver si pone un carrito a nombre de su hijo”