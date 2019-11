Las conductoras de “Válgame”, Karla Tarazona y Katy Sheen, protagonizaron una fuerte discusión en vivo cuando hablaban sobre el deseo de Christian Domínguez de tener un tercer hijo.

La periodista Katy Sheen reprochó el deseo del cumbiambero, comentario que al parecer no le gustó a Karla Tarazona. “¿Cómo Christian tan suelo de huesos puede decir que quiere otro bebé si no puede mantener una relación?”, dijo Sheen.

Al respecto, Karla Tarazona dijo: “Cuando uno comienza una relación, bueno tú que vas a saber porque ni hijo tiene, pero cuando empiezas una relación tiene el derecho de creer que con esa persona puedes formar una familia”.

El fuerte comentario de Karla Tarazona fue inmediatamente respondido por Katy Sheen. “Yo no tengo hijo porque no se me da la gana, porque no quiero en primer lugar. Estoy soltera, solterita, sin apuro. Prefiero estar soltera que estar peleándome”, le dijo la periodista.

Fue entonces que los demás conductores de “Válgame” quienes tuvieron que poner paños fríos al asunto.

katty sheen y karla tarazona