Karla Tarazona no dudó en utilizar nuevamente sus redes sociales para defender a capa y espada su compromiso con Rafael Fernández. Y es que recordemos que el empresario fue tildado de “mentiroso” por parte de dos de sus exparejas, quienes salieron en televisión nacional a arremeter contra él.

Es por ello que la locutora radial decidió dejar un curioso mensaje en su cuenta oficial de Instagram que estaría dirigido a las ex Paola Félix, más conocida como “La mortificada”, y Luciana Onetti.

“Se divorció, que le vaya bien. Anda de fiesta, no te pide nada. La tratan mal, porque se deja. La engañaron, es su problema, no el tuyo. Viaja mucho, para eso trabaja, no se lo pagas tú. Su pareja no le conviene, no es tu problema. No te gusta lo que publica, elimínala. No cuida bien a sus hijos, ¿acaso tú se los cuidas?", se logra leer en la imagen que publicó.

“Si tu vida es tan perfecta, ¿por qué estás tan pendiente de la de ella? Vive tu vida y deja la ajena”, agregó.

