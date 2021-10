A través de unos videos publicados en su Storie de Instagram, Karol Sevilla aclaró que no tiene una enfermedad cardíaca tal y como han informado diversos medios en las últimas horas.

“Oigan estoy viendo notas de que están diciendo que tengo una enfermedad cardíaca; ¡Que no tengo nada!”, dijo para luego empezar a cantar: “No me voy a enfermar todavía y no me voy a morir, mi corazón está bien chido y bombea padrísimo. ¡Buen día!”.

Asimismo, la protagonista en la serie de Disney Channel “Soy Luna” pidió a los medios de comunicación que dejen de “jugar” y “engañar a la gente” con temas de su salud.

“Please ya, no engañen a la gente con eso de que estoy mal del corazón y sobre todo que jueguen con un tema de la salud que es algo súper grave, cuando en realidad estoy bien. Digo yo sé que pueden ser los títulos para que vendan una nota, pero no está chido jugar con la salud de una persona”, agregó.

Las especulaciones respecto a su salud iniciaron luego que en una entrevista se malinterpretara el motivo por el que había sido hospitalizada el pasado mes de julio.

“En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusual; tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos; a veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente”, explicó la intérprete de “Nadie te entiende” al programa Ventaneando.

Karol Sevilla había revelado algunos padecimientos que sufrió antes de llegar al hospital, motivo por el cual ella cree que los medios ahora están asegurando que tiene problemas cardíacos.

“Tenían que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios además de que no me alimentaba bien, entonces desde que pasó esto acudí con un entrenador, empecé a comer mejor, también comencé a darme mis tiempos, a relajarme más y a tratar de evitar el estrés y aprendí a que es el momento de entender de que si mi cuerpo me da una señal tengo que hacerle caso y como no lo hice, tuve una consecuencia”, acotó en dicha entrevista.

