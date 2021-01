La cantante mexicana Karol Sevilla inaugura con “Tus besos” una etapa de libertad personal y profesional en la que ya no hay miedos para ser auténtica y con la intención de dar voz a temas que la mueven como el apoyo a la comunidad LGBT+.

“Para mí este año fue un año en el que me abrí mucho más y en el que ya no tenía miedo, ya pude hablar de varios temas. Antes no podía apoyar a la comunidad LGBT+ y ya puedo hacerlo, también sobre la inclusión y la aceptación de uno mismo”, explica la actriz en entrevista con Efe.

Karol conoció la fama a temprana edad por sus participaciones en telenovelas y teatro musical, pero fue hasta el 2016 que su trabajo se internacionalizó al haber sido la elegida por Disney Channel para protagonizar “Soy Luna”.

La serie estuvo vigente por dos años y en ese tiempo Sevilla con sus patines y cantos alegres se convirtió en un símbolo para las y los niños de latinoamérica.

Al término del proyecto, Karol continuó su carrera como actriz y conductora de televisión y en el 2020 tomó la decisión de regresar a la música más madura, directa y con ganas de demostrar qué otras cosas podía ser Sevilla.

“Ya no soy la chica Disney, no soy la chica de los patines, no pretendo ser la Tatiana de los niños. Yo quería crecer, quería tener otro tipo de contenido y creo que me ha hecho muy bien emocionalmente”, menciona la cantante.

Ahora con su sencillo “Tus besos” no sólo inaugura una nueva etapa como cantante, sino que se adentra a un género en el que nunca antes había incursionado y asegura que está abierta a probar muchos más.

“No solamente me voy a quedar en el pop urbano, quiero experimentar otros ritmos, reguetón, poder lanzar baladas, traemos ideas bastante ‘cool’”, adelanta la actriz que confiesa que una de las personalidades que ha marcado su carrera ha sido Yuri, a quien le admira su versatilidad.

Además, también ha empezado a componer sus propias canciones, pues le interesa mucho expresar a través de ellas su propia personalidad y vivencias.

“He estado componiendo con Paty Cantú, Raquel, con Río Roma y con un montón de gente y hemos encontrado caminos bastante divertidos”, dice Karol y añade que entre los tópicos de los que busca hablar están el amor, el desamor, la soltería y muchos más.

Este nuevo comienzo también le ha supuesto a Karol una libertad en la parte técnica de su capacidad vocal, pues según explica, adentrarse a estos ritmos populares la ha retado a encontrar nuevas facetas de su voz, que antes de este proyecto la consideraba como “muy teatral”.

NO DEJA LA ACTUACIÓN

Para Karol “lo importante es que hay trabajo”, por eso aunque había decidido dejar por un tiempo la actuación no le fue posible, pues le llegó un proyecto muy interesante al que no se pudo negar pero del que poco puede comentar ahora.

“Mi plan era no entrar a la actuación pero la vida te sorprende y la verdad es que acepté esta responsabilidad porque es un proyecto que me emocionó bastante”, asegura Sevilla.

Uno de los retos que tendrá que enfrentar debido a ello, es la doble carga de trabajo para mantener en pie tanto el rodaje de la serie, como sus grabaciones musicales y asegura que le encantaría poder sacar un disco a finales de año.

Aunque tiene claro que la música es su pasión, sabe que de un día a otro las oportunidades profesionales cambian, por lo que no puede visualizar de forma certera su futuro.

“Yo espero lo que el futuro me tenga, tampoco me adelanto a lo que pueda pasar. Lo que espero es seguir creciendo como artista, seguir teniendo retos como persona y como artista, tener los pies en la tierra y nunca dejar de ser yo”, finaliza.

