Kate Candela afirma que Daniela Darcourt es "inmadura" por burlarse de ella│VIDEO

Kate Candela respondió tras las presuntas burlas que Daniela Darcourt hizo en su contra.

Tras observar el polémico video, que fue publicado por uno de los bailarines de Daniela Darcourt, la intérprete de 'Ámame' indicó que no entiende la actitud de la cantante.

"Le cuesta decir mi nombre creo (...) es una cosa chistosa para mí. Yo considero que somos artistas completamente diferentes y las dos le damos cosas diferentes al público. Por dónde irá, qué quiere causar, no lo sé. A mí no me afecta", señaló Kate Candela a 'Mujeres al mando'.

Asimismo, Kate Candela aseguró que nunca ha sido amiga de Daniela Darcourt pero descartó tener problemas con ella.

"Yo no tengo problemas con ninguna de mis ex compañeras, hasta donde yo sé ella, como lo ha mencionado, no tiene problemas con nadie. No sé qué habrá pasado, me causa bastante risa. No sé cuál es la finalidad", señaló la cantante.

En ese sentido, Kate Candela afirmó que el comportamiento de Daniela Darcourt se podría deber a su corta edad: "No estamos para esas cosas, yo voy a cumplir 28 años (...) sí (es inmadura), quizás por eso, pero ya irá creciendo".