Kate Candela aseguró que las burlas de Daniela Darcourt en su contra fueron “desatinadas”, pero que estas palabras no le afectan.

La cantante se presentó en “Mujeres al mando”, donde confesó que no entiende las críticas de Daniela Darcourt: "Para qué hablar o para qué hace un comentario que sabemos que se puede prestar para algo negativo”.

“No lo sé y peor aún si sabe que lo están grabando, yo creo que es algo bastante desatinado, en lo personal”, dijo Kate Candela sobre las declaraciones de su ex compañera de Son Tentación.

Eso sí, la cantante aclaró que nunca fue amiga de Daniela Darcourt. “Hemos tenido siempre una relación de compañeras, no hemos logrado tener una amistad (...) es su manera de salir de las cosas”, explicó.

Asimismo, Kate Candela señaló que la que queda mal es Daniela Darcourt. “La que está quedando prácticamente mal y se nota el son con que uno lo diga (...) no tiene sentido lo que dice. Si es en mala onda a mi no me afecta, una broma así, en buena onda, como que tampoco es".

Finalmente la cantante reveló que la única vez que habló con Daniela Darcourt fue para felicitarla por lanzarse como solista: “No tenemos comunicación desde que salió de la orquesta ya no tuve comunicación con ella. Las veces que le escribí fueron puntuales, cuando recién se lanzó como solista para felicitarla”.